وائل كفوري يرد على اتهامات طليقته له

رد الفنان اللبناني وائل كفوري على اتهامات طليقته انجيلا بشارة، له بخصوص بناته والتي انتشرت عبر المواقع الاخبارية في الايام القليلة الماضية.





وأكد في تصريحات صحفية على هامش حفله 1من فعاليات مهرجان “جرش” بالأردن، أنه لا يهتم بكل ما يكتب وينشر عنه في الجرائد والمجلات.





وأضاف قائلًا: "لا اهتم بما يقال كل هذا وراء ضهري، بالنسبة لي أولادي عيوني وحياتي ولا أحد يستطيع الاقتراب منهم".





وروى كفوري موقفا مع ابنته الكبرى ميشيل عندما كسر هاتفها المحمول وجاءت له حزينة فضحك واشترى لها واحد جديد، ووصفها بـ”حياة قلبه”.















