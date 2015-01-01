ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة شرق الإسماعيلية



كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث انقلاب سيارة رقم " 2758 ف. ي. ج " علي طريق سهل الطينة امام محطة السلام 4 بالقنطرة شرق محافظة الإسماعيلية، مما أسفر عن إصابة المدعو، محمد عبد المنجدي محمد 27 عامًا مقيم الفيوم، وشقيقه محمود 23 عامًا مقيم بذات العنوان، ومحمد سيد سليمان 31 عامًا مقيم الفيوم، ومحمد ابراهيم محمد 19 عامًا مقيم المنصورة.





كما أصيب حسن كمال مسعود 28 عامًا مقيم البحيرة، ورامي عاشور سعد 19 عامًا مقيم الفيوم، وطارق عادل امان 25 عامًا مقيم البحيرة، واحمد رمضان محمد 21 عامًا مقيم الفيوم، ومحمد غزاوي علي 30 عامًا مقيم القنطرة شرق، وخميس هاشم خميس 23 عامًا 23 عامًا مقيم الفيوم، وعصام فتوح عصام 20 عامًا مقيم المنصورة، ومصطفي السيد سليمان 28 عامًا مقيم الفيوم، وشعبان عبد التواب محمد 25 عامًا مقيم الفيوم، واحمد جمعة زاهري 25 عامًا مقيم الفيوم، ورمضان جمعة غزاوي 38 عامًا مقيم الفيوم، ومحمد عبد التواب محمد 39 عامًا مقيم الفيوم.



وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لتلقي العلاج للازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



تنفرد " بوابة الفجر " بنشر أسماء 16 مصابا في الحادث المروع الذي وقع علي طريق سهل الطينة امام محطة السلام 4 بالقنطرة شرق محافظة الإسماعيلية.