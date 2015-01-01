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برلماني: بعض المدارس الخاصة ترفض قبول أطفال السيدات المطلقات

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:31 ص
برلماني: بعض المدارس الخاصة ترفض قبول أطفال السيدات المطلقات
الدكتور عبدالرحمن البرعي
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور عبدالرحمن البرعي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن بعض المدارس الخاصة ترفض قبول أطفال السيدات المطلقات بدعوى التفكك الأسري، كما ترفض أيضا قبول الأطفال الذين لم يحصل أبائهم على تعليم عالي، بحجة أنهم غير قادرين على مجاراة الطفل في تعليمه.

وأشار "البرعي" في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الهدف من عمل الاختبارات هو معرفة هل الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أم لا، ويحق لذوي الطفل التقدم بشكوى ضد المدرسة لإجبارهم على قبول الطفل.

وأوضح أن المدارس الخاصة من المفترض أنها لا تهدف للربح، ولكن في الثلاثة سنوات الأخيرة بدأت الشكاوى تتزايد من ارتفاع مصاريف المدارس، وعندما سألوا وزارة التربية والتعليم، ردت بأنه لا يوجد لديهم العمالة الكافية لمتابعة هذه الشكاوى.

وردًا على سؤال حول عرض هذه المشاكل على وزير التعليم، قال عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: "والله الوزير وحشنا هذا العام في البرلمان".
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