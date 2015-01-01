الجبلاية تنهي أزمة تسليم درع الدوري للأهلي

كشف اتحاد كرة القدم المصري عن خططه بشأن تسليم درع بطولة الدوري الممتاز، للأهلي.





وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 41 في تاريخه، بعدما تصدر ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة، متفوقا بـ 5 نقاط على الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 72 نقطة.





ورفض إتحاد الكرة تسليم الأهلي "الدرع" في مبارته أمام الزمالك المقرر لها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.