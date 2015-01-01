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الجبلاية تنهي أزمة تسليم درع الدوري للأهلي

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:09 ص
الجبلاية تنهي أزمة تسليم درع الدوري للأهلي
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علاء خليف
 
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كشف اتحاد كرة القدم المصري عن خططه بشأن تسليم درع بطولة الدوري الممتاز، للأهلي.


وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 41 في تاريخه، بعدما تصدر ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة، متفوقا بـ 5 نقاط على الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 72 نقطة.


ورفض إتحاد الكرة تسليم الأهلي "الدرع" في مبارته أمام الزمالك المقرر لها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.


واستقر الرأي داخل اتحاد الكرة على تنظيم حفلة لتسليم درع الدوري للأهلي، بالإضافة إلى اختيار أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل حارس مرمى بالموسم الحالي.
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