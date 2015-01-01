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نجم الزمالك على أعتاب بيراميدز

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:07 ص
نجم الزمالك على أعتاب بيراميدز
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علاء خليف
 
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أصبح إبراهيم حسن، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، علي أعتاب الرحيل عن القلعة البيضاء واالانتقال رسميًا إلى صفوف فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وتوصل نادي بيراميدز إلي اتفاق نهائي مع إدارة الزمالك لضم إبراهيم حسن خلال الفترة الحالية، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها مساء غدًا الأحد.


وتأتي رغبة بيراميدز في التعاقد مع إبراهيم حسن بناءًا على طلب سيباستيان ديسابر، المدير الفنى للفريق، والذي يعرف إمكانيات اللاعب جيدًا منذ كان مدربًا لفريق الإسماعيلي.
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