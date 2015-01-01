نجم الزمالك على أعتاب بيراميدز

أصبح إبراهيم حسن، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، علي أعتاب الرحيل عن القلعة البيضاء واالانتقال رسميًا إلى صفوف فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وتوصل نادي بيراميدز إلي اتفاق نهائي مع إدارة الزمالك لضم إبراهيم حسن خلال الفترة الحالية، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها مساء غدًا الأحد.