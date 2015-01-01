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بعد ضربة أتلتيكو مدريد .. ضربة موجعة جديدة لريال مدريد

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:06 ص
بعد ضربة أتلتيكو مدريد .. ضربة موجعة جديدة لريال مدريد
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الإصابات تتوالى على ريال مدريد قبل بداية الموسم الجديد، حيث بدأها بإبراهيم دياز ثم أسينسيو ثم ميندي والآن لوكا يوفيتش.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن يوفيتش اضطر لمغادرة ديربي مدريد بسبب إصابته في الكاحل الأيسر عقب الاشتباك مع أوبلاك.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن يوفيتش سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية وذلك عقب خسارة الملكي من أتلتيكو مدريد بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في بطولة الكأس الدولية للأبطال.

ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن يوفيتش غالبًا لن يسافر مع الفريق الأسبوع المقبل إلى ميونيخ للمشاركة في كأس أودي.
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