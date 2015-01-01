راموس يعلق على استمرار بيل مع الملكي

كشف سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد بأنه وزملاؤه في الفريق سعداء باللعب مع الويلزي جاريث بيل وذلك عقب الخسارة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف من أتلتيكو مدريد في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية بالولايات المتحدة ال

أمريكية.



وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :"لا نهتم للسوق وهنالك بعض الشائعات الكاذبة وهنالك الحقيقية".



واختتم راموس تصريحاته قائلاً: "جاريث بيل؟ إنه زميلنا وسعداء باللعب معه لكن مستقبل كل شخص يعتمد عليه".