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راموس يعلق على استمرار بيل مع الملكي

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:04 ص
راموس يعلق على استمرار بيل مع الملكي
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ريهام عبد المحسن
 
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كشف سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد بأنه وزملاؤه في الفريق سعداء باللعب مع الويلزي جاريث بيل وذلك عقب الخسارة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف من أتلتيكو مدريد في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :"لا نهتم للسوق وهنالك بعض الشائعات الكاذبة وهنالك الحقيقية".

واختتم راموس تصريحاته قائلاً: "جاريث بيل؟ إنه زميلنا وسعداء باللعب معه لكن مستقبل كل شخص يعتمد عليه".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيل بات قريبًا من الدوري الصيني تحديدًا لفريق جيانجسو سونينج وأن تفاصيل صغيرة تفضل الطرفين عن التوصل لإتمام الصفقة.
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