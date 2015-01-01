صورة من كواليس فيلم "ولاد رزق2"

نشر الفنان عمرو يوسف، صورة من كواليس فيلم "ولاد رزق 2" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"

وظهر يوسف خلال الصورة وهو يضع صوته على مشاهده في الفيلم، حيث علق قائلًا: "اللمسات الأخيرة لولاد رزق، الدوبلاج، فيلم العيد".

تدور أحداثه بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول حاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالأبتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.



