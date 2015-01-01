"المغازي": التواصل مع الشباب أهم ما انتجته الثورتين



وأضاف "المغازي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن القيادة السياسية أدركت أن القطاع الأكبر من الشعب المصري هو من الشباب.



وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن هناك أفكار تم تطبيقها مثل لجنة الإفراج عن المحبوسين، بالإضافة إلى أفكار كثيرة اجتماعية واقتصادية تم تنفيذها.

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن فكرة التواصل مع الشباب من خلال المؤتمرات الدورية تعتبر من أهم ما انتجته الثورتين.