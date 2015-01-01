"المغازي": التواصل مع الشباب أهم ما انتجته الثورتين
الأحد 28/يوليه/2019 - 07:44 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن فكرة التواصل مع الشباب من خلال المؤتمرات الدورية تعتبر من أهم ما انتجته الثورتين.
وأضاف "المغازي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن القيادة السياسية أدركت أن القطاع الأكبر من الشعب المصري هو من الشباب.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن هناك أفكار تم تطبيقها مثل لجنة الإفراج عن المحبوسين، بالإضافة إلى أفكار كثيرة اجتماعية واقتصادية تم تنفيذها.
وأضاف "المغازي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن القيادة السياسية أدركت أن القطاع الأكبر من الشعب المصري هو من الشباب.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن هناك أفكار تم تطبيقها مثل لجنة الإفراج عن المحبوسين، بالإضافة إلى أفكار كثيرة اجتماعية واقتصادية تم تنفيذها.
Advertisements
المزيد عن: مؤتمرات الشباب توك شو أخبار
- عبدالله المغازي: "الإسكان" أكثر الوزارات اعتمادا على الشباب
- عبدالله المغازي: مصر بدأت تعتمد على شبابها في عهد السيسي
- عبدالله المغازي: هناك صعوبة كبيرة للشخص الذي سيترشح ضد السيسي
- المغازي: مصر أمامها ما لا يقل عن 7 سنوات حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية والسياسية
- عبدالله المغازي: "السيسي" تم استدعائه لمهمة وطنية لم تنته بعد