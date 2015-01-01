تورونتو السينمائي يكرم ميريل ستريب على مشوارها الفني

ومن المقرر إقامة المهرجان يوم 9 سبتمبر المقبل.

ونقلت صحيفة فاريتي تأكيدات جوانا فيسينتى رئيسة الدورة على تخصيص جزء من الدورة لتكريم بعض النجوم.

وميريل ستريب هي ممثلة أمريكية، ولدت في 22 يونيو 1949 في نيو جيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية.





اختيرت ستريب من قبل عدة نقاد كأعظم ممثلة حية، ورُشحت لجائزة الأوسكار 21 مرة، وفازت بها ثلاث مرات.



