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تورونتو السينمائي يكرم ميريل ستريب على مشوارها الفني

الأحد 28/يوليه/2019 - 06:10 ص
تورونتو السينمائي يكرم ميريل ستريب على مشوارها الفني
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يكرم مهرجان تورونتو السينمائى القادم فى دورته الـ 44، فى فيرمونت رويال يورك الممثلة العالمية ميريل ستريب  لمشوارها الفنى الطويل.

ونقلت صحيفة فاريتي  تأكيدات جوانا فيسينتى رئيسة الدورة على تخصيص جزء من الدورة لتكريم بعض النجوم.

ومن المقرر إقامة المهرجان يوم 9 سبتمبر المقبل.

وميريل ستريب هي ممثلة أمريكية، ولدت في 22 يونيو 1949 في نيو جيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية. 

اختيرت ستريب من قبل عدة نقاد كأعظم ممثلة حية، ورُشحت لجائزة الأوسكار 21 مرة، وفازت بها ثلاث مرات.

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