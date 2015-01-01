مانشستر سيتي يدخل الصراع مع الكبار لضم موهبة فرنسا

أفادت تقارير صحفية أن فريق مانشستر سيتى الإنجليزى دخل فى صراع مع ريال مدريد لضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي خلال صيف 2020.





وأكدت صحيفة "إندبندنت" أن ريال مدريد يسعى بقوة للتعاقد مع مبابي ليكون تعويضاً عن رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس الإيطالى ".





وأشارت الصحيفة أن بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى الإنجليزى مهتم بضم اللاعب لصفوف فريقه بعد المستوى المذهل الذى يقدمه منذ أعوام.



