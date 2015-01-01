محمد شتا يكشف تأثير حملة "خليها تصدر" على أسواق السيارات
الأحد 28/يوليه/2019 - 07:21 ص
نعيم يوسف
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قال محمد شتا، المتحدث باسم جملة "خليها تصدي - زيرو جمارك"، إن أسعار السيارات العادية، انخضفت منذ بداية الحملة من 50 ألف جنيها إلى 150 ألف جنيها، بنسبة تقدر بـ30%.
وأضاف "شتا"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه منذ أيام انخفضت أسعار شركة "إم جي الصينية" بحوالي 70 ألف جنيه.
ولفت إلى أن سبب انخفاض الأسعار يعود إلى حملة المقاطعة، بالإضافة إلى انخفاض سعر الدولار، بالإضافة إلى المنافسة بين الشركات.
وأضاف "شتا"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه منذ أيام انخفضت أسعار شركة "إم جي الصينية" بحوالي 70 ألف جنيه.
ولفت إلى أن سبب انخفاض الأسعار يعود إلى حملة المقاطعة، بالإضافة إلى انخفاض سعر الدولار، بالإضافة إلى المنافسة بين الشركات.
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