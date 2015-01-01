ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد شتا يكشف تأثير حملة "خليها تصدر" على أسواق السيارات

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:21 ص
محمد شتا يكشف تأثير حملة خليها تصدر على أسواق السيارات
محمد شتا
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال محمد شتا، المتحدث باسم جملة "خليها تصدي - زيرو جمارك"، إن أسعار السيارات العادية، انخضفت منذ بداية الحملة من 50 ألف جنيها إلى 150 ألف جنيها، بنسبة تقدر بـ30%.

وأضاف "شتا"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه منذ أيام انخفضت أسعار شركة "إم جي الصينية" بحوالي 70 ألف جنيه.

ولفت إلى أن سبب انخفاض الأسعار يعود إلى حملة المقاطعة، بالإضافة إلى انخفاض سعر الدولار، بالإضافة إلى المنافسة بين الشركات.
Advertisements
المزيد عن: خليها تصدي توك شو السيارات أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
5
x
ركلات جزاء
6
انتر ميلان - إيطاليا
أستون فيلا -إنجلترا
4
x
1
تشارلتون أثلتيك - إنجلترا
الدوري المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك