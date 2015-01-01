"حنان" تستمر في إثارة الجدل.. والجمهور لحجاج: "زمانها بتتحسر على اسمها"





تستمر أغنية "آه ياحنان" للمطرب مصطفى حجاج في إثارة حالة الجدل بين جمهوره الذي انتقد كلماتها واعتبرهات غريبة بعض الشيء.





وفور طرح الأغنية نجحت في حصد مشاهدات الجمهور حيث اقتربت من تحقيق مليون مشاهدة منذ طرحها في 23 يوليو الجاري.





وكتب الجمهور ساخرًا من الأغنية:" عليا النعمة إلى كاتبلك الأغنيه دى مبرشم"، "عمتي اسمها حنان اتبريت منها خلاص"، "انتو كنتو قاعدين عاملين دماغ شربات فقمتو عملتو الأغنية دى صح".





كان المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، طرح بوستر ألبوم النجم مصطفي حجاج، والذي يحمل إسم "هتزهزه".





وتسعي “NJ MUSIC” لتسويق الألبوم بطريقة مبتكرة، حيث قررت الشركة طرح البوستر على مدار ١٠ أسابيع، على أن يتم طرح أغنية كل أسبوع، على أن يكون الثلاثاء المقبل، موعد طرح الأغنية الأولى من الألبوم والتي تحمل إسم "آه يا حنان".





وأكد محروس أن الألبوم استغرق التحضير له ثلاث سنوات، ويتضمن عدد من الأغاني المتنوعة في أفكارها وألحانها وتعاون فيها حجاج مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين منهم أمير محروس وعزيز الشافعي ومحمد يحي وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم و بلال سرور و مصطفي حسن و أسامة عبد الهادي وياسر نور.



