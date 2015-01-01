زيدان يرفض التفريط في ضم هذا اللاعب

يتمسك زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد على التعاقد مع الدولى الفرنسي بول بوجبا لتدعيم خط وسط المرينجى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت شبكة ESPN أن زيدان يتمسك بضم اللاعب خلال الصيف الجارى وعقد حلسة مع رئيس النادى فلورينتينو بيريز م ن أجل أن يؤكد له على ضرورة التعاقد مع بوجبا هذا الصيف.