زيدان يرفض التفريط في ضم هذا اللاعب
الأحد 28/يوليه/2019 - 05:13 ص
محمد جمال
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يتمسك زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد على التعاقد مع الدولى الفرنسي بول بوجبا لتدعيم خط وسط المرينجى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت شبكة ESPN أن زيدان يتمسك بضم اللاعب خلال الصيف الجارى وعقد حلسة مع رئيس النادى فلورينتينو بيريز من أجل أن يؤكد له على ضرورة التعاقد مع بوجبا هذا الصيف.
وأشارت الشبكة أن بيريز أبلغ زيدان بصعوبة التعاقد مع بوجبا بسبب رفض إدارة النادى الإنجليزى ببيع الاعب خلال الصيف الحالى.
وأكدت شبكة ESPN أن زيدان يتمسك بضم اللاعب خلال الصيف الجارى وعقد حلسة مع رئيس النادى فلورينتينو بيريز من أجل أن يؤكد له على ضرورة التعاقد مع بوجبا هذا الصيف.
وأشارت الشبكة أن بيريز أبلغ زيدان بصعوبة التعاقد مع بوجبا بسبب رفض إدارة النادى الإنجليزى ببيع الاعب خلال الصيف الحالى.
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