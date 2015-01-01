أول رد فعل من نجم برشلونة على سباعية أتلتيكو مدريد في الملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أول رد فعل للفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني عقب الفوز الكبير لناديه السابق أتلتيكو مدريد على ريال مدريد فى بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في بطولة الكأس

الدولية للأبطال على ملعب ميتلايف ستاديوم فى نيوجيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن جريزمان قام بعمل إعجاب على تغريدة أتلتيكو مدريد التى أعلن فيها فوزه الكبير على الملكي.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إعجاب جريزمان بتغريدة ناديه السابق جاءت مباشرة عقب نهاية المباراة مشيرة إلى أنه مازال يتابع أخبار أتلتيكو مدريد الذي رحل عنه في الميركاتو الصيفي الحالي.