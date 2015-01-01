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موعد مباراة مصر والبرتغال اليوم الأحد 28 / 7 / 2019 في كأس العالم لكرة اليد

الأحد 28/يوليه/2019 - 04:50 ص
موعد مباراة مصر والبرتغال اليوم الأحد 28 / 7 / 2019 في كأس العالم لكرة اليد
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يلتقي منتخب مصر لكرة اليد للشباب، مع منتخب البرتغال اليوم الأحد 28 يوليو في الساعة 2 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الحصول على المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب.

ويشهد مشوار المنتخب المصري في البطولة نتائج مميزة، حيث نجح في تحقيق الفوز بجميع مبارياته في دور المجموعات، وتأتي قائمة منتخب مصر في البطولة كالتالي :-

 عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد. 

 يذكر أن منتخب مصر خسر في دور النصف نهائي من منتخب فرنسا بنتيجة 35-32، بينما انهزم منتخب البرتغال من منتخب كرواتيا بنتيجة 31-28.
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