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ريبيري يرفض موناكو ويريد هذا النادي

الأحد 28/يوليه/2019 - 04:24 ص
ريبيري يرفض موناكو ويريد هذا النادي
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مني العوضي
 
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كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، أن فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ السابق قد حدد موقفه تجاه العرض المقدم إليه من نادي موناكو لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن فرانك ريبيري قد رفض فكرة الانضمام لنادي موناكو؛ لأنه لا يريد اللعب لنادي آخر في فرنسا غير مارسيليا.


وكان ريبيري قد أعلن رحيله عن صفوف بايرن ميونيخ بعد فترة من التألق والانجازات الفردية والجماعية بقميص النادي البافاري.


وسبق أن مثل ريبيري صفوف أولمبيك مارسيليا خلال الفترة من 2005-2007 عندما انضم بعدها إلى بايرن ميونيخ الذي شهد سنوات من التألق لفرانك.


واعتزل ريبيري اللعب الدولي لمنتخب فرنسا في عام 2014، وينتظر أن يحسم مستقبله خلال الفترة الحالية.

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