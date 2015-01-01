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نقيب الفلاحين: تحمل الشعب للظروف الاقتصادية أعدت في عدم انهيار الأمة العربية

الأحد 28/يوليه/2019 - 05:08 ص
نقيب الفلاحين: تحمل الشعب للظروف الاقتصادية أعدت في عدم انهيار الأمة العربية
حسين أبو صدام - نقيب الفلاحين
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نعيم يوسف
 
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قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن بطولة الشعب المصري وتحمله للظروف الاقتصادية ساعدت في عدم انهيار الأمة العربية كلها.

وأضاف "أبو صدام"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية ريهام الديب، أن هناك الكثير من البطولات قام بها الشعب منذ عام 2011 حتى الآن.

وتابع نقيب الفلاحين، أن مصر انتصرت على الإرهاب، والفقر، والشائعات، مؤكدا أن تحمل الشعب المصري هو بطولة جماعية كبيرة جدا، والبطولة الكبيرة للشعب أنه سار وراء قيادته، وأصبح الشعب قادرا على تحمل أي شيء لأنه تحمل الأصعب.
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