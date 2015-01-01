فريدة الشوباشي: "أعظم حاجة في الرئيس إنه حاسس بالشعب"



وأضافت "الشوباشي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية ريهام الديب، أن السيسي تحدث بشكل جيد عن ثورة 23 يوليو، مؤكدة أن ثورة يناير خرجت من رحم ثورة يوليو.



وأشارت إلى أن مهاجمين ثورة يوليو حاقدين على الوضع الحالي، لأنهم جبناء ولا يهاجمون الوضع الحالي.

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن "أعظم حاجة في الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه حاسس بالشعب، ولذلك الشعب فوضه، لأن الشعب لما بيختار زعيم بيختاره بوعي كبير جدا".