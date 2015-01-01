صورة جديدة لـ"ليلى طاهر" تكشف تقدمها في العمر

شاركت الإعلامية هند رضا، صورة برفقة الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع الصور إنستجرام.



وظهر على وجه الفنانة ليلى طاهر، ملامح الكبر، والتقدم في العمر.





يذكر أن آخر ظهور آخر للفنانة ليلى طاهر، كان من خلال تكريمها من مهرجان شرم الشيخ السينمائي في العام الماضي.







