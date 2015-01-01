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نجم المنتخب التونسي ينتقل إلى الدوري السعودي

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:18 ص
نجم المنتخب التونسي ينتقل إلى الدوري السعودي
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حسن شحاتة
 
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها السعودي، عن تعاقده رسميًا مع الدولي التونسي كريم العواضي، لاعب وسط نادي النجم الساحلي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "وقعت إدارة نادي أبها عقداً احترافياً مع اللاعب الدولي التونسي كريم العواضي لمدة موسمين".

ووقع صاحب الـ32 عامًا مع النادي الجنوبي لمدة موسمين مع أحقية التجديد، على أن ينضم اللاعب لصفوف فريقه الجديد خلال اليومين المقبلين.

ومن الجدير بالذكر أن اللاعب ساهم في حصول المنتخب التونسي على المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي اختتمت منافساتها يوم 19 يوليو الجاري.
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