"قتلتها وأشعلت النيران في جثتها".. ربة منزل تنتقم من جارتها بقتل طفلتها الرضيعة بطريقة شيطانية بأسيوط

قتلت ربة منزل طفلة عمرها عامين ونصف، وأشعلت النيران في جثتها، انتقامًا من والدتها، بسبب خلافات وقعت بينهما.





كانت مديرية أمن أسيوط، قد تلقت إخطارًا من المقدم خالد شحاتة، رئيس مباحث أسيوط، يفيد وصول بلاغًا من أهالي قريه ببلاو، دائرة المركز، يفيد بالعثور على جثة طفلة مقتولة ومتفحمة وملقاة بالقرب من منزلها.





وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز ديروط بقيادة المقدم خالد شحاتة، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين صحة الواقعة وأن الجثة لطفلة تدعى سجى صلاح، عامين ونصف، متغيبة عن منزلها منذ مساء يوم الخميس الماضي، ومحرر لها محضر تغيب.





وبإجراء التحريات الأولية بمعرفة ضباط المباحث تبين وقوع مشادة كلامية وخلافات بين والدة الطفلة وجارتها وتدعى "ثناء"، ربة منزل، ألقى ضباط المباحث القبض على المتهمة وجارِ عرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات.



