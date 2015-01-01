تحذير شديد اللهجة لـ"بيل" من تكرار سيناريو تيفيز

تلقى الويلزي جاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد، تحذيراً شديد اللهجة من مسألة الانتقال للعب في إحدى الأندية الصينية هذا الصيف.





وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن كارلوس تيفيز كان يحصل على أجر كبير وهو 615 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع عندما انتقل إلى شنجهاي شينهوا الصيني وذلك في 2017.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مهاجم وست هام السابق كان مكروهًا من قبل الجماهير ووصفوه بأنه "غير محترف" بعدما وصف إقامته في الصين بأنها "عطلة لمدة 7 أشهر".





وأكدت "ذا صن" أن الويلزي جاريث بيل بات علي وشك التوقيع لجيانجسو سونينج الصيني من ريال مدريد بعرض يجعله يتقاضي مليون يورو إسبوعيًا.





وحذر المدرب الويلزي كيت سيمونز، مواطنه جاريث بيل، حيث قال في تصريحات صحفية: "إذا أراد بيل إنهاء مسيرته فالصين ليست مكانًا مناسبًا".





وتابع: "لذلك فهم لا يتسامحون مع أولئك الذين يسافرون للحصول على المتعة، ذهب تيفيز إلى شنجهاي ولم يؤد جيدًا وكان ينحدر بشكل كبير ويعاني من زيادة الوزن وطُرد من المدينة إذا ذهبت يجب أن تكون ملتزمًا تمامًا".