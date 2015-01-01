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محمد منير يحيي حفلا ناجحا ضمن مهرجان جرش

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:00 ص
محمد منير يحيي حفلا ناجحا ضمن مهرجان جرش
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أحيا النجم محمد منير، حفلًا غنائيًا ضخمًا بالمسرح الجنوبى بالمدينة الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها.

وحضر الحفل الآلاف من جمهوره، حيث يتسع المسرح لـ7 آلاف شخص.

بدأ الكينج محمد منير، حفله بأغنية "يا عرب بلادي"، ثم أعقبها منير بأغنية "على صوتك" وعددًا من الأغاني الأخرى الذي اشتهر بها منير.

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