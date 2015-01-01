ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البابا تواضروس يستقبل أسقف الكنيسة القبطية في هولندا

الأحد 28/يوليه/2019 - 02:42 ص
البابا تواضروس يستقبل أسقف الكنيسة القبطية في هولندا
جانب من الفعاليات
Advertisements
طباعة
حازم رفعت
 
Advertisements

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس السبت، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا أرساني، أسقف هولندا وبرفقته مجموعة من المصريين المقيمين بهولندا الذين يقومون برحلة سياحية لمصر، وعدد من الآباء كهنة إيبارشية هولندا.

كما استقبل قداسته، في اليوم ذاته، الراهب القمص ميساك الأنبا بيشوى كاهن الكنيسة القبطية الارثوذكسية فى مملكة البحرين.

وفي السياق نفسه، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الراهب القمص سوريال الأنبا بيشوى كاهن الكنيسة القبطية الارثوذكسية، فى سلطنة عمان.

وتستعد الكنيسة القبطية الارثوذكسية، للقاء صومها المُقبل، في 7 من أغسطس المُقبل، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق 14 يومًا فقط ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
5
x
ركلات جزاء
6
انتر ميلان - إيطاليا
أستون فيلا -إنجلترا
4
x
1
تشارلتون أثلتيك - إنجلترا
الدوري المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك