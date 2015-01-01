البابا تواضروس يستقبل أسقف الكنيسة القبطية في هولندا





استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس السبت، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا أرساني، أسقف هولندا وبرفقته مجموعة من المصريين المقيمين بهولندا الذين يقومون برحلة سياحية لمصر، وعدد من الآباء كهنة إيبارشية هولندا.





كما استقبل قداسته، في اليوم ذاته، الراهب القمص ميساك الأنبا بيشوى كاهن الكنيسة القبطية الارثوذكسية فى مملكة البحرين.





وفي السياق نفسه، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الراهب القمص سوريال الأنبا بيشوى كاهن الكنيسة القبطية الارثوذكسية، فى سلطنة عمان.





وتستعد الكنيسة القبطية الارثوذكسية، للقاء صومها المُقبل، في 7 من أغسطس المُقبل، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق 14 يومًا فقط ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.