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مهرجان الصيف بالإسكندرية يبدأ فعالياته بـ"جدل" من الأردن

الأحد 28/يوليه/2019 - 02:44 ص
مهرجان الصيف بالإسكندرية يبدأ فعالياته بـجدل من الأردن
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افتتح فريق الروك الأردني "جدل" مهرجان الصيف الدولي السابع عشر بمدينة الإسكندرية الساحلية في مصر والذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

وعلى مدى ساعتين تقريبا قدم الفريق الشاب الذي يحظى بشعبية كبيرة عربيا مجموعة من أغانيه مثل (أشرار) و(إذا إحنا رحنا) و(أنا وأنتِ) و(الماكينة) و(واحدة بتشبهك) وغيرها. وتفاعل معه الجمهور الذي زاد عن ثلاثة آلاف شخص معظمهم من الشباب بالتصفيق والغناء.

ويشمل برنامج المهرجان حفلات غنائية لمجموعة من الفنانين المصريين منهم مدحت صالح وعلي الحجار وخالد سليم ونسمة محجوب وهشام عباس إضافة إلى عروض موسيقية يقدمها عمر خيرت ونسمة عبد العزيز وأوركسترا مكتبة الإسكندرية.

كما يشمل أمسيات شعرية وعروض مسرح وسينما وورش عمل ومحاضرة عن "نشأة الفريق الموسيقية في مصر".

وتستمر أنشطة وحفلات المهرجان حتى 31 أغسطس بمكتبة الإسكندرية.


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