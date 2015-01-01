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وصول مدافع منتخب قطر إلى برشلونة

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:51 ص
وصول مدافع منتخب قطر إلى برشلونة
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حسن شحاتة
 
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وصل الدولي القطري خورخي بو علام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري إلى برشلونة من أجل الانضمام لمعسكر الفريق في مدينة "أولوت" الإسبانية.


وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "وصول خوخي بو علام لبرشلونة للإنضمام إلى معسكر الزعيم في أولوت".


ومن الجدير بالذكر أن نادي السد يخوض معسكرًا خارجيًا في إسبانيا، استعدادًا لانطلاق موسم 2019 / 2020، وينتظر الفريق مواجهة نارية أمام مواطنه الدحيل في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، يوم 6 أغسطس المقبل.

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