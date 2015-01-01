أستاذ اقتصاد: أداء الاقتصاد المصري حاليا الأفضل على مستوى العالم
الأحد 28/يوليه/2019 - 02:16 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، إن الشعب المصري تحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية، وفوض القيادة السياسية لقيادة البلاد في فترة كان الجميع يهرب من أعباء هذه المرحلة.
وأضاف "عبدالله"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية ريهام الديب، أن مصر كانت تعاني من المشاكل الاقتصادية، ولكن الوضع تحسن الآن وهذا وفقا للمؤسسات الدولية التي لا تجامل أحد، وعندما كان هناك تراجع والجنية العملة قالوا ذلك.
وتابع أستاذ الاقتصاد، أن أداء الاقتصاد المصري حاليا مميز جدا، والأفضل أداءًا على مستوى العالم ويجب على المصريين الفخر بذلك.
ولفت إلى أن الاحتياطي النقدي يكفي احتياجات البلاد من الاستيراد 9 أشهر، وهذا دفع المؤسسات الدولية إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر.
وأضاف "عبدالله"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية ريهام الديب، أن مصر كانت تعاني من المشاكل الاقتصادية، ولكن الوضع تحسن الآن وهذا وفقا للمؤسسات الدولية التي لا تجامل أحد، وعندما كان هناك تراجع والجنية العملة قالوا ذلك.
وتابع أستاذ الاقتصاد، أن أداء الاقتصاد المصري حاليا مميز جدا، والأفضل أداءًا على مستوى العالم ويجب على المصريين الفخر بذلك.
ولفت إلى أن الاحتياطي النقدي يكفي احتياجات البلاد من الاستيراد 9 أشهر، وهذا دفع المؤسسات الدولية إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر.
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