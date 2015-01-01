اشتباه بإصابة متسولة بالإيدز في الشرقية.. ومصدر طبي: ننتظر الفحوصات

احتجز مستشفى بلبيس المركزي فتاة "متسولة" بعد أن نقلها الأهالي للمستشفى مصابة بجروح وحالة إعياء مع الاشتباه في إصابتها بمرض "الإيدز" حسب الأهالي.





وقال مصدر طبي، إن الفتاة نقلت إلى المستشفى بمعرفة الأهالي بعدما وجدوها في حالة إعياء ومصابة بجروح في أحد شوارع المدينة، مشيرين إلى أنها اعتادت على المكوث في الشارع منذ فترة وتقوم بالتسول وبيع المناديل.





وأضاف: "بعد توقيع الكشف الطبي عليها اشتبه الأطباء في تعاطيها مواد مخدرة وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة وتبين ما إذا كانت تتعاطى مخدرات من عدمه ثم غادرت المستشفى وعادت إلى الشارع بمدينة بلبيس مرة أخرى فيما قام الأهالي بنقلها إلى المستشفى".





وتابع: "تم احتجاز الفتاة داخل غرفة بمفردها"، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع الحالات غير المعروفة باتباع أساليب مكافحة العدوى، لافتا إلى تقديم كل أوجه الرعاية اللازمة لها.





وحول ما تردد بين الأهالي عن الاشتباه في إصابتها بالإيدز، قال المصدر لم يتبين من الفحوصات الأولية إصابتها بالمرض من عدمه ولذلك تم أخذ العينات اللازمة لتحليلها وفي انتظار نتائج الفحوصات للتأكد أنها مصابة بالمرض أو لا.





في السياق نفسه ألقى ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس القبض على فتاتين كانتا مرافقتين للفتاة المحتجزة بالمستشفى، وذلك بعدما تردد بين الأهالي عن إصابة الفتيات بمرض الإيدز وسعيهن لنشر الرذيلة والعدوى.





وقال مصدر أمني إنه لم يثبت أي جريمة ضد الفتاتين حتى الآن وجارٍ عمل الفحوصات اللازمة للتأكد من تعاطيهما المخدرات من عدمه وكذلك إصابتهن بأي أمراض معدية أو لا.