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إليسا لابنة عاصي الحلاني: "وعدت أمك".. والأخيرة: "حلم وتحقق"

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:57 ص
إليسا لابنة عاصي الحلاني: وعدت أمك.. والأخيرة: حلم وتحقق
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وكالات
 
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في حفلتها التي أحيتها الفنانة اللبنانية إليسا ضمن مهرجانات أعياد بيروت ليلة الجمعة في العاصمة اللبنانية، أشعلت المسرح بعد أن قدمت باقة من أجمل أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور.

وفي لفتة منها اعتبرها البعض "جميلة"، وجهت نجمة "أجمل إحساس" نداء لابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني ماريتا التي كانت متواجدة في الحفل كي تشاركها الغناء على أنغام أغنيتها "يا مرايتي"، وفعلا استجابت الحلاني لطلبها وقدمتا معا ديو غنائي أثار إعجاب الجمهور.

وأثناء صعود ماريتا المسرح، قالت إليسا لها باللهجة اللبنانية "وعدت أمك"، وهو ما شرحته ماريتا في تعليق لها على ما حدث في حوار صحافي بعد الحفلة أشارت فيه إلى أنها لم تكن تعلم بأي اتفاق بين إليسا ووالدتها، إلا أنها فهمت أن ما حدث كان مفاجأة مرتبة أحبتها كثيرا، وقالت: "حلم وتحقق".

وحصد الفيديو بينها وبين إليسا آلاف الإعجابات على مواقع التواصل.

يذكر أن حفل إليسا حضره عدد من الوجوه الفنية والإعلامية، وعبرت الفنانة عن سعادتها الغامرة للوقوف على مسرح أعياد بيروت للمرة السابعة على التوالي.

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