"الإسراع في تشييد مدن الجيل الرابع والمشروعات الجارية".. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بـ مدبولي ووزير الرياضة (فيديو)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمواصلة بذل أقصى جهد للانتهاء من أعمال المدن الجديدة في أسرع وقت- وفقًا لما قاله السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.





وقال راضي، إن توجيهات الرئيس السيسي، جاءت خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان، مضيفًا أن الاجتماع كان لعرض الموقف التنفيذي والتمويلي والمراحل الحالية لتشييد المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 14 مدينة على مستوى الجمهورية.









ولفت إلى أن وزير الإسكان عرض مجمل الوضع في مصر حاليًا، والتطور الكبير الذي تشهده عجلة البناء بالعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وأسوان الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط، ومدينة بئر العبد والإسماعيلية الجديدة.





وأضاف أن هناك عملًا جادًا ودؤوبًا في كل أنحاء الجمهورية وهذه المشاريع ستغير من وضع مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي شدد على أن يكون مستوى التشييد والخدمات موحد في كل تلك المدن، إذ لا يقل مستوى التشييد بين هذه المدن وبعضها، لتواكب أعلى المعايير العلمية والمستويات الدولية، فلا فرق بين مستوى التشييد والخدمات بين مدن الصعيد وشمال الدلتا.





وعن دلالة اختيار العاصمة الإدارية الجديدة، أشار إلى أن مؤتمرات الشباب بدأت بتنظيم تلك المؤتمرات في محافظات مختلفة منها جامعة القاهرة ودلالتها أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة نوعية في الحياة بمصر ومستوى الأداء الحكومي، وأن هذه هي مصر الجديدة، ووجهها الجديد، وأصبحت واقع موجود، مؤكدا على أن عجلة التنمية والبناء تسير بوتيرة سريعة كل يوم، "تجربة مؤتمرات الشباب تجربة رائدة وفكر مصري خالص بمبادرة من السيد الرئيس وتم بلورتها بوتيرة سريعه جدا".





وأوضح متحدث الرئاسة، أن منتديات الشباب حصلت على إشادات كثيرة جدًا، وكان آخرها إشادة الأمم المتحدة وتجربة مصر الرائدة في مؤتمرات الشباب.