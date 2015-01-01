مفاجأة.. ديبالا يحسم مستقبله مع يوفنتوس

حسم الأرجنتيني باولو ديبالا موقفه النهائي من مسألة الاستمرار مع يوفنتوس من عدمه وذلك وسط اهتنام خاص من نادي مانشستر يونايتد من أجل ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي.





وكشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أن الأرجنتيني باولو ديبالا يريد البقاء في يوفنتوس ومحاولة حجز مركزه في فريق المدرب ماوريسيو ساري.



