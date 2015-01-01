ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة.. ديبالا يحسم مستقبله مع يوفنتوس

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:49 ص
مفاجأة.. ديبالا يحسم مستقبله مع يوفنتوس
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements

حسم الأرجنتيني باولو ديبالا موقفه النهائي من مسألة الاستمرار مع يوفنتوس من عدمه وذلك وسط اهتنام خاص من نادي مانشستر يونايتد من أجل ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي.


وكشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أن الأرجنتيني باولو ديبالا يريد البقاء في يوفنتوس ومحاولة حجز مركزه في فريق المدرب ماوريسيو ساري.


ويعد ديبالا أحد أبرز عناصر يوفنتوس إلا أنه انخفضت أسهمه مع السيدة العجوز بعدما انضم كريستيانو رونالدو إلى الفريق حيثُ قاد خط هجوم اليوفي.


وانضم ديبالا إلى يوفنتوس في صيف 2015 قادما من باليرمو وخاض مع اليوفي 42 مباراة بمختلف البطولات حيث سجل 10 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
5
x
ركلات جزاء
6
انتر ميلان - إيطاليا
أستون فيلا -إنجلترا
4
x
1
تشارلتون أثلتيك - إنجلترا
الدوري المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك