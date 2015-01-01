أول تعليق من سعيد الناصيري على مواجهة الوداد والمريخ

أسفرت قرعة البطولة العربية المقامة تحت مسمى "كأس محمد السادس للأندية العربية"، التي أقيمت أمس السبت، في العاصمة المغربية "الرباط"، عن قمة مبكرة بين الوداد المغربي ونظيره المريخ السوداني.

وقال سعدي الناصيري، رئيس نادي الوداد المغربي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الرياضية" المغربية: "المريخ من الفرق القوية داخل القارة الأفريقية، ولكن مواجهتم حاليًا أفضل من الأدوار المتقدمة".





وأضاف: "نحن مستعدون لمواجهة جميع الفرق بالبطولة، وسنخوض المباراة بالطريقة التي نخوض بها جميع مبارياتنا، وسيكون تركيزنا على البطولة العربية".