ريال مدريد يتحرك لضم صفقة من العيار الثقيل

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن استعداد نادي ريال مدريد لتقديم عرض مغري إلى بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد من أجل حسم مسألة التعاقد معه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.





وقالت الصحيفة البريطانية أن نادي ريال مدريد يستعد لتقديم عرضاً مغرياً بقيمة 150 مليون جنية إسترليني بعد التخلص من الويلزي جاريث بيل.



