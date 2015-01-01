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ريال مدريد يتحرك لضم صفقة من العيار الثقيل

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:44 ص
ريال مدريد يتحرك لضم صفقة من العيار الثقيل
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مني العوضي
 
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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن استعداد نادي ريال مدريد لتقديم عرض مغري إلى بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد من أجل حسم مسألة التعاقد معه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.


وقالت الصحيفة البريطانية أن نادي ريال مدريد يستعد لتقديم عرضاً مغرياً بقيمة 150 مليون جنية إسترليني بعد التخلص من الويلزي جاريث بيل.


ويقترب الويلزي من الانتقال إلى صفوف إحدى الأندية الصينية بعدما توترت علاقته مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي أعلن بنفسه رحيل بيل وعدم الحاجة لمجهوداته.


وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين بوجبا وناديه السابق يوفنتوس لكن مسؤولي الأخير قد أبلغوا وسائل الإعلام بعدم تقديم عروض من أجل جاريث بيل.


ويذكر أن بول بوجبا قد أبدى رغبته في خوض تجربة جديدة بعيداً عن أسوار مانشستر يونايتد ولكن حالياً لم يتم حسم موقفه من مسألة البقاء أو الرحيل عن أروقة الشياطين الحمر.

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