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حالة الطقس لليوم الأحد

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:41 ص
حالة الطقس لليوم الأحد
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محمد وليد الجموسي
 
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- سحب عامة قليلة.
-الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط و الجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب ومعتدلة من 20 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.
-البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.
- الحرارة في انخفاض بالشمال والمناطق الساحلية وتتراوح القصوى بين 30 و 36 درجة وتتواصل مرتفعة ببقية الجهات وتكون بين 38 و 43 درجة كما تصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا.
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