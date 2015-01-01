حالة الطقس لليوم الأحد

- سحب عامة قليلة.

-الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط و الجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب ومعتدلة من 20 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

-البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.

- الحرارة في انخفاض بالشمال والمناطق الساحلية وتتراوح القصوى بين 30 و 36 درجة وتتواصل مرتفعة ببقية الجهات وتكون بين 38 و 43 درجة كما تصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا.