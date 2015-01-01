المنصف المرزوقي : لا خوف على تونس اليوم
الأحد 28/يوليه/2019 - 01:39 ص
محمد وليد الجموسي
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صرح الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية المنصف المرزوقي ان للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي دور هام في الانتقال الديمقراطي. وطلب من التونسيون ان لا يقسو على أنفسهم وان يحافظوا على مكتسبات الثورة ، ولا خوف على تونس اليوم.
وقال إن الاستحقاقات السياسية تقريبا انتهت بخلاف تركيز بعض الهيئات وان الاستحقاق القادم بعد إنجاح الإنتخابات التشريعية والرئاسية هو المسألة الاقتصادية.
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