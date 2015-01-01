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تقدم هام للجيش اليمني في شرق تعز ومحافظة صعدة

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:38 ص
تقدم هام للجيش اليمني في شرق تعز ومحافظة صعدة
الجيش اليمني
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حقق الجيش اليمني، تقدما ميدانيا في مديرية ماوية شمال شرقي محافظة تعز، بعد دحره مليشيات الحوثية الإيرانية.

واستعاد الجيش اليمني، أمس السبت،  جبل الشوق، وجبل ذيب، في مديرية ماوية، وعددا من المواقع المحيطة.

وقال مصدر عسكري إن السيطرة على جبل ذيب الذي يطل على منطقة باهر، ستمكن قوات الجيش من التوغل في مواقع تمركز المليشيات الانقلابية بمديرية ماوية، مضيفًا أن الجيش اليمني، استعاد أيضا صلول، والمدينة وحاجر، و شَعنَب وموقعي المصانع، والسرايا، إضافة إلى قطعها لخطوط إمداد المليشيات المتمردة في جبل المشمرر.

من جهة أخرى أحرزت وحدات من الجيش اليمني، تقدما جديدًا آخر في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء التاسع مشاة، العميد أديب الشهاب: إن قوات الجيش اليمني استعادت تبة نايف الإستراتيجية، بمديرية باقم، وعدد من المواقع المحيطة بها، بعد مواجهات مع مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مبينا أن العمليات العسكرية مستمرة في مديرية باقم، حتى الوصول إلى مركز المديرية، ودحر تلك الميليشيات.

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