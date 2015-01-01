شاهد.. ضيف يخرج عقرب ويلدغ نفسه على الهواء (فيديو)









وقال "بشته"، في لقاء مع برنامج "دائرة الحدث"، المذاع على قناة الحدث اليوم"، الفضائية، إنه تعرض للدغ 109 مرة من قبل.



وأشار إلى أن السموم التي تفرزها العقارب غير كافية لقتل الإنسان "الطبيعي"، الذي لا يعاني من حساسية مفرطة، أو لديه خوف كبير من العقارب، موضحا أن الإنسان الذي لديه فكرة عن أن العقارب تقتل الإنسان يفرز لديه هرمون الخوف.

قام محمد حمدي بشته، صاحب مزرعة ثعابين وعقارب لاستخلاص السموم، بإخراج عقرب ولدغ نفسه على الهواء مباشرة.