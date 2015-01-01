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اعرف موعد وعدد ساعات انقطاع مياه الشرب عن مدينتي نجع حمادي وفرشوط اليوم

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:35 ص
اعرف موعد وعدد ساعات انقطاع مياه الشرب عن مدينتي نجع حمادي وفرشوط اليوم
انقطاع المياه
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بسام عبدالحميد
 
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة نجع حمادى ومدينة فرشوط، اليوم الأحد، بسبب أعمال إصلاح كابل الكهرباء الأرضى الذى يغذى محطة نجع حمادى السطحية، وذلك لمدة 4 ساعات من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهراً.

كما أعلنت الشركة، استئناف وصول المياه بعد إجراء عملية إصلاح كابل الكهرباء الخاص بتقوية الشبكة، وتهيب المواطنين بتلك المناطق بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة .
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