دقيقة صمت وتأبين بوزارة الخارجية الروسية ترحما على قايد السبسي

قام نائب وزير الخارجية و المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط و شمال إفريقيا ميخائيل بوقدانوف قام بتأبين الرئيس الفقيد محمد الباجي قائد السبسي خلال اجتماع كبير بمقر وزارة الخارجية الروسية بحضور سفراء و رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية و العربية.

وعدّد المسؤول الروسي مناقب الفقيد و جهوده في الحفاظ على وحدة تونس و دوره الهام في تنمية العلاقات الثنائية و حكمته و رجاحة مواقفه الدولية و وقف الحاضرون دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد.