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دقيقة صمت وتأبين بوزارة الخارجية الروسية ترحما على قايد السبسي

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:32 ص
دقيقة صمت وتأبين بوزارة الخارجية الروسية ترحما على قايد السبسي
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محمد وليد الجموسي
 
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قام نائب وزير الخارجية و المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط و شمال إفريقيا  ميخائيل بوقدانوف  قام بتأبين  الرئيس الفقيد محمد الباجي قائد السبسي خلال اجتماع كبير  بمقر وزارة الخارجية الروسية بحضور سفراء و رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية و العربية.
  وعدّد المسؤول الروسي مناقب الفقيد و جهوده في الحفاظ على وحدة تونس و دوره الهام في تنمية العلاقات الثنائية و حكمته و رجاحة مواقفه الدولية و وقف الحاضرون دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد.
 
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