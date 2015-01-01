عبدالستار سليم: "أحتفظ بقصائدي الأولى حتى الآن"

Advertisements

قال الشاعر عبدالستار سليم، إن جميع شعراء العامية من جيله لم يكونوا بعيدين عن الفصحى بل تدربوا عليها.



وأضاف سليم خلال استضافته برنامج المساء مع قصواء المذاع على فضائية TeN، أنه بدأ الكتابة كشاعر فصحى، لافتًا إلى أنه يحتفظ بالكشاكيل والأوراق التي كتب فيها قصائده منذ بداياته الأولى ويطالعها حتى الآن ويضحك من المستوى الذي كان فيه.



وأوضح سليم أن الأبنودي وفؤاد حداد وغيرهما من شعراء العامية على دراية قوية للغاية باللغة الفصحى وبالشعر الفصيح، مشيرًا إلى أن الشعر الفصيح يحتاج جمهورًا من نوع خاص، وبسبب إيمانه بأن الشعر يمكنه كتابة أي شيء، فإنه اتجه لكتابة العامية ونجح فيها كي يستطيع مخاطبة أهله بلغة يفهمونها.