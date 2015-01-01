الداخلية : المواطنون حضروا بالآلاف في موكب تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني في تصريح لـ “الجوهرة اف أم”، أن عدد المواطنين الذين حضروا موكب تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يقدر بالآلاف.

وقال إن “الحدث كان كبيرا.. ووزارة الداخلية كانت في مستوى الحدث الذي يخضع إلى ترتيبات أمنية كبيرة”.

كما لاحظ أن الوضع الأمني يتميز بهدوء، مشيرا إلى حسن تعامل بين الأمنيين والمواطنين، وفق تعبيره.