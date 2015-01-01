سلوى بكر: لم يساعدني أحد.. واستفدت من مجانية التعليم

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قالت الروائية سلوى بكر، إن مكتبات المدارس كانت رافدًا مهمًا من روافد الثقافة التي ساعدت المئات في التنبه لحقول معرفية كثيرة ومتباينة.



وأضافت بكر خلال استضافتها ببرنامج المساء مع قصواء المذاع على فضائية TeN، أن مجانية التعليم سمحت للكثيرين أن يتعلموا ويكتسبوا ثقافة جعلتهم يحتلون مواقع مهمة فيما بعد على المستوى الثقافي.



وأكدت بكر أن جيلها استفاد كثيرًا سواء من مكتبات المدارس أو من مجانية التعليم في وقت لم يكن هناك الكثيرون الذين بإمكانهم أن يمدوا يد العون.