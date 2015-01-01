ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سلوى بكر: لم يساعدني أحد.. واستفدت من مجانية التعليم

الأحد 28/يوليه/2019 - 02:50 ص
سلوى بكر: لم يساعدني أحد.. واستفدت من مجانية التعليم
الروائية سلوى بكر
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قالت الروائية سلوى بكر، إن مكتبات المدارس كانت رافدًا مهمًا من روافد الثقافة التي ساعدت المئات في التنبه لحقول معرفية كثيرة ومتباينة.

وأضافت بكر خلال استضافتها ببرنامج المساء مع قصواء المذاع على فضائية TeN، أن مجانية التعليم سمحت للكثيرين أن يتعلموا ويكتسبوا ثقافة جعلتهم يحتلون مواقع مهمة فيما بعد على المستوى الثقافي.

وأكدت بكر أن جيلها استفاد كثيرًا سواء من مكتبات المدارس أو من مجانية التعليم في وقت لم يكن هناك الكثيرون الذين بإمكانهم أن يمدوا يد العون.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
5
x
ركلات جزاء
6
انتر ميلان - إيطاليا
أستون فيلا -إنجلترا
4
x
1
تشارلتون أثلتيك - إنجلترا
الدوري المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك