انس حطاب للصحفيين : عذرا لا أستطيع الكلام صدمة وفاة الباجي أبكمتني

نشرت النائبة عن نداء تونس انس حطاب تدوينة اعتذرت فيها للاعلاميين و الصحفيين عن عدم قدرتها على التواصل معهم نظرا لما اسمتها صدمة وفاة الباجي و هذا نصّها :

إلى كل الصحفيين و الإعلاميين الذين يحاولون الاتصال بي منذ الأمس اريد ان التمس منكم المعذرة على عدم الرد فعلاقتي بالرئيس لا تمكنني من التجاوب في الوقت الحاضر و احساس الصدمة و الحزن ابكموني. ساجيب ان شاء الله في وقت لاحق و المعذرة مرة أخرى. شكرا على التفهم