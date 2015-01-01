انس حطاب للصحفيين : عذرا لا أستطيع الكلام صدمة وفاة الباجي أبكمتني
الأحد 28/يوليه/2019 - 01:25 ص
محمد وليد الجموسي
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نشرت النائبة عن نداء تونس انس حطاب تدوينة اعتذرت فيها للاعلاميين و الصحفيين عن عدم قدرتها على التواصل معهم نظرا لما اسمتها صدمة وفاة الباجي و هذا نصّها :
إلى كل الصحفيين و الإعلاميين الذين يحاولون الاتصال بي منذ الأمس اريد ان التمس منكم المعذرة على عدم الرد فعلاقتي بالرئيس لا تمكنني من التجاوب في الوقت الحاضر و احساس الصدمة و الحزن ابكموني. ساجيب ان شاء الله في وقت لاحق و المعذرة مرة أخرى. شكرا على التفهم
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