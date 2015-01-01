حسام جايل: صراع الفرزدق وجرير يعود لأسباب سياسية

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قال الدكتور حسام جايل، الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة الأقصر، إن النزاع في الشعر بين الفرزدق وجرير كان يعود لأسباب سياسية.



وأضاف جايل خلال استضافته ببرنامج المساء مع قصواء على قناة TeN، أن الشاعرين عاشا في الدولة الأموية وهي دولة معروفة بعصبيتها وانتشار روح القبلية فيها، وهو ما يفسر استقواء كل قبيلة بشاعرها كي يهجو القبيلة الأخرى، لافتًا إلى أن الشاعر الأخطل كان متواجدًا أيضًا في هذا الصراع الثلاثي.



وأوضح الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة الأقصر، أن القرن العشرين شهد معركة متشابهة، مستشهدًا بما جرى بين الشاعرين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم من قصائد متبادلة وهجاء، كما كان الشاعر مطران خليل مطران حاضرًا هو الآخر.