نادي ابها السعودي يتعاقد مع كريم العواضي لمدة موسمين
الأحد 28/يوليه/2019 - 01:22 ص
محمد وليد الجموسي
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اعلن نادي ابها السعودي عن تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي كريم العواضي لمدة موسمين مع افضلية التجديد.
وكان العواضي لعب الموسم الماضي في صفوف النجم الساحلي بعد ان تقمص زي النادي الصفاقسي (2015-2018). كما سبق للاعب ان حمل الوان الملعب التونسي والترجي الرياضي والنادي الافريقي...
ويذكر ان نادي ابها السعودي، الذي يدربه التونسي عبد الرزاق الشابي، يجري تحضيراته للموسم الكروي الجديد بمدينة سوسة.
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