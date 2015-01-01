بيبو VS المستشار.. كيف جاءت نتائج مباريات القمة في عهد محمود الخطيب ومرتضي منصور؟ (تقرير)

لقاء "القمة 118" لن يغير شيئًا في ترتيب الدوري الممتاز، بعدما حسم الأهلي اللقب رسميًا للمرة 41 في تار يخه، بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن غريمه الزمالك صاحب المركز الثاني بـ 72 نقطة.





وبعدما تناولنا في تقارير سابقة تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك، وأهم الإحصائيات والأرقام وأبرز الهدافين المصريين والأجانب في مباريات الفريقين، نستعرض في هذا التقرير، نتائج مواجهات "القطبين" في عهد الرئيسين الحاليين للناديين، مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء، ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء:-





مرتضي منصور

تولي مرتضي منصور رئاسة نادي الزمالك في 3 ولايات رئاسية، خاض خلالها الفريق الكروي بالزمالك 20 مباراة ضد غريمه التقليدي الأهلي، فاز المارد الأحمر في 11 مباراة، مقابل 3 إنتصارات فقط للأبيض، وحسم التعادل 6 مباريات.





- الولاية الأولي: بدأت الولاية الرئاسية الأولي لـ"مرتضي منصور" بالنادي الزمالك في 1 أبريل لعام 2005، واستمر لمدة عام، وتحديدًا حتي أغسطس عام 2006، وفي هذه الولاية خاض الزمالك 5 مباريات قمة أمام الأهلي جاءت نتائجها كالتالي:





29 سبتمبر 2005 .. الأهلي 2- 1 الزمالك - ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا





16 أكتوبر 2005 .. الأهلي 2-0 الزمالك - إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا





4 مارس 2006.. الأهلي 0 - 0 الزمالك - الدوري الممتاز





14 مايو 2006 .. الأهلي 2 - 0 الزمالك - الدوري الممتاز





16 يونيو 2006 .. الأهلي 3 - 0 الزمالك - نهائي كأس مصر





- الولاية الثانية: انتخب مرتضي منصور رئيسًا للزمالك لولاية ثانية في 29 مارس 2014 واستمر حتي نوفمبر 2017، وخاض الزمالك 12 مباراة أمام الأهلي في تلك الولاية جاءت كالتالي:





28 يونيو 2014 .. الأهلي 1 - 0 الزمالك - الدورة الرباعية (الدوري الممتاز)





14 سبتمبر 2014 .. الأهلي ( 0 -0) (5-4 ركلات ترجيح) الزمالك - السوبر المصري





29 يناير 2015 .. الأهلي 1- 1 الزمالك - الدوري الممتاز





21 يوليو 2015 .. الأهلي 2 - 0 الزمالك - الدوري الممتاز





21 سبتمبر 2015 . الأهلي 0 - 2 الزمالك - نهائي كأس مصر





15 أكتوبر 2015 .. الأهلي 3 - 2 الزمالك - السوبر المصري





9 فبراير 2016 .. الأهلي 2 - 0 الزمالك - الدوري الممتاز





9 يوليو 2016 .. الأهلي 0 - 0 الزمالك - الدوري الممتاز





8 أغسطس 2016 الأهلي 1 - 3 الزمالك - نهائي كأس مصر





29 ديسمبر 2016 .. الأهلي 2 - 0 الزمالك - الدوري الممتاز





10 فبراير 2017 .. الأهلي ( 0 - 0 / 1 - 3 ركلات ترجيح) الزمالك - السوبر المصري





17 يوليو 2017 .. الأهلي 2- 0 الزمالك - الدوري الممتاز





الولاية الثالثة: تم إعادة انتخاب مرتضي منصور رئيسًا للزمالك في 25 نوفمبر 2017 ومستمر حتي الآن، وخاض الفارس الأبيض 3 مباريات قمة أمام الأهلي في تلك الولاية جاءت نتائجها كالتالي:





9 يناير 2018 .. الأهلي 3 - 0 الزمالك - الدوري الممتاز





26 أبريل 2018 .. الأهلي 1 - 2 الزمالك - الدوري الممتاز





30 مارس 2019 .. الأهلي 0 - 0 الزمالك - الدوري الممتاز





محمود الخطيب:

أما في المعسكر الأحمر تم انتخاب محمود الخطيب رئيسًا للنادي الأهلي في 1 ديسمبر 2017، ومنذ ذلك التاريخ أقيمت 3 مباريات قمة بين الأهلي والزمالك، وهي نفس مباريات الولاية الثالثة لمرتضي منصور بالقلعة البيضاء، فاز كل منهما في مباراة وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة الثالثة بينهما، وسبق وذكرنا نتائج هذه المواجهات في الفقرة السابقة.