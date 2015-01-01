عاجل.. مصدر ببنها الجامعي يكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للمتهم بقتل زوجته بالمنوفية



وكان اللواء محمد ناجي أباظة مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من الرائد أحمد غباشي رئيس مباحث الباجور، يفيد بمقتل "منار.ع.ا" 19 عاما، على يد زوجها "محمد.م" 25 عاما، محام، بعد حفل زفافهما الذي أقيم أمس الجمعة، وتم نقل الجثة لمستشفى الباجور، والقي القبض علي الزوج.



أكد مصدر طبي بمستشفى جامعة بنها، اصابة "م.م.ع" من مركز الباجور بمحافظة المنوفية والمتهم بقتل زوجته بعد ساعات من زفافهما، بجرح نافذ بالبطن وجرى حجزه داخل المستشفي وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن.وكانت لفظت "م.ع" البالغة من العمر 19 عام، ابنة قرية كفر القرنين التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، أنفاسها الأخيرة، عقب مقتلها على يد زوجها "محمد محمود عثمان" 29 عام ويعمل محامي، قبل مرور 24 ساعة على حفل زفافهما، فلم تستمر الزغاريد والأغاني والبهجة كثيرًا، وتحول الزفاف إلى مأتم بعد ساعات.وبدأت تفاصيل الواقعة عندما ذهب شقيق المجني عليها إلى عش الزوجية للاطمئنان على شقيقته في يوم "الصباحية"، ليتفاجئ بها جثة هامدة غارقة في دمائها، وبدأ في البحث عن زوجها في أرجاء المنزل ولكنه لم يجده، وعلى الفور ازدحم المنزل بأهالي القرية وارتفعت أصوات النواح،ونقل جثمان "عروس الباجور" للمستشفى العامونقلت قوات الشرطة جثة المجني عليها إلى مستشفى الباجور العام، لفحصها وكشف ملابسات الحادث، بعد أن وجد عليها أثار طعن بالسكين وكدمات على الرأس.وقررت النيابة العامة بالمنوفية التحفظ على المتهم بموجب التحقيقات التي تجريها في الحادث، فيما قالت مصادر أمنية إن شقيق ووالد العروس يُدليان بأقوالهما أمام النيابة العامة في التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن حادث مقتل العروس بعد ساعات من زفافها.وانتهت النيابة من معاينة مكان الحادث وتحفظت على سلاح الجريمة المستخدم في قتل المجني عليها وأمرت بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها ورفع البصمات من مكان الحادث.وعاينت النيابة مكان الحادث وناظرت جثة الفتاة المجني عليها وأمرت النيابة بالتحفظ على سلاح الجريمة الذي عثر عليه بجوار الفتاة.وتستمع النيابة لأقوال كل من له علاقة بالقضية من شهود ومبلغين كما أمرت بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الفتاة وتحديد الأسباب التي أدت لوفاتها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.