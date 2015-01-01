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أمين عام رابطة مصنعي السيارات: السوق تأثر بالمقاطعة بنسبة 5% فقط

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:21 ص
أمين عام رابطة مصنعي السيارات: السوق تأثر بالمقاطعة بنسبة 5% فقط
المهندس خالد سعد
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نعيم يوسف
 
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قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن سوق السيارات تأثر بحملة "خليها تصدي"، ولكن ليس بالنسب التي يقال عنها.

وأضاف "سعد"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه حتى نهاية شهر مايو تم بيع 60 ألف سيارة، بانخفاض قدره 3 آلاف سيارة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم بيع 63 ألف سيارة، أي حوالي 5%، ولكن التراجع في الخليج وصل إلى 30%.

وتابع أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أنه تم عمل تخفيضات خلال الفترة الماضية، وهناك أصبح منافسة كبيرة بين الشركات الأم لعمل التخفيضات.
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المزيد عن: مقاطعة عمرو أديب حملة السيارات
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