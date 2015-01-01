أمين عام رابطة مصنعي السيارات: السوق تأثر بالمقاطعة بنسبة 5% فقط
الأحد 28/يوليه/2019 - 01:21 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن سوق السيارات تأثر بحملة "خليها تصدي"، ولكن ليس بالنسب التي يقال عنها.
وأضاف "سعد"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه حتى نهاية شهر مايو تم بيع 60 ألف سيارة، بانخفاض قدره 3 آلاف سيارة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم بيع 63 ألف سيارة، أي حوالي 5%، ولكن التراجع في الخليج وصل إلى 30%.
وتابع أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أنه تم عمل تخفيضات خلال الفترة الماضية، وهناك أصبح منافسة كبيرة بين الشركات الأم لعمل التخفيضات.
وأضاف "سعد"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه حتى نهاية شهر مايو تم بيع 60 ألف سيارة، بانخفاض قدره 3 آلاف سيارة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم بيع 63 ألف سيارة، أي حوالي 5%، ولكن التراجع في الخليج وصل إلى 30%.
وتابع أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أنه تم عمل تخفيضات خلال الفترة الماضية، وهناك أصبح منافسة كبيرة بين الشركات الأم لعمل التخفيضات.
Advertisements
- "مصنعو السيارات": المستهلك لن يشعر بإنخفاض أسعار المركبات الأوروبية
- العاملون بسوق السيارات في مصر عن "خليها تصدي": حملة مغرضة.. وتأجيل الشراء ليس في مصلحة العميل
- "مصنعي السيارات" تكشف سر توقف البيع.. وآخر تطورات "صفر جمارك"
- "تجار السيارات" تكشف عن الخاسر الأكبر من قرار "الزيرو جمارك"
- عمرو أديب: 23 نوعا من السيارات تخفض أسعارها خلال ساعات.. ويرد: "خليها تصدي"
- برلماني معلنًا تأييده لحملة "خليها تصدي": لها مردود جيد على تخفيض أسعار السيارات
- عمرو أديب يكشف ماركات سيارات خفضت أسعارها (فيديو)
- علاء السبع: "أسعار السيارات مش هتنزل ولا 100 جنيه"
- تخفيضات جديدة على أسعار بعض السيارات تصل لـ51 ألف جنيه (تفاصيل)
- هيونداي تُجري تخفيضات قوية عل أسعارها بداية من شهر مايو الجاري 2019