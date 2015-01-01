عاجل.. رينارد يتولى تدريب المنتخب السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن انهاء الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده رسميًا مع الفرنسي هيرفي رينارد لتولي قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن رينارد أنهى تعاقده رسميًا مع الاتحاد السعودي، من أجل تدريب المنتخب السعودي بعقد يمتد لموسمين ونصف.





ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن تولي رينارد لتدريب المنتخب من قبل الاتحاد السعودي، خلال اليومين المقبلين.